اقتراح بانتداب سائقين للقطارات في مصر من قوات الجيش

قال عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري أحمد رفعت، إنه تقدم بطلب إحاطة اقترح فيها انتداب سائقين للقطارات من الجيش المصري.

إقرأ المزيد

وأكد النائب المصري أنه قدم الطلب لرئيس مجلس النواب المصري، موجها إلى رئيس هيئة السكك الحديدية بسبب ما حدث في واقعة تصادم قطار محطة مصر مؤخرا، مشيرا إلى أن استقالة وزير النقل لا تمثل نهاية الأزمة ولكن لا بد من الوقوف على أسباب الحادث سواء كانت فنية أو بشرية.

واقترح رفعت، انتداب السائقين الجدد من القوات المسلحة على أن يوجد الطاقم كاملا "السائق والمساعد له" في قمرة السائق.

وأكد أنه إذا أثبت التحقيق في الحادث وجود أسباب فنية سيمهد الطريق لإضافة قائمة بأسماء أخرى تسببت في هذا الإهمال الجسيم مما نتج عنه وفيات، الأمر الذي يترتب عليه قانونيا عقاب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أما إذا أدى الفحص الفني إلى تعمد تعطيل الأجهزة الفنية الموجودة داخل القطار وخارجه فسيرقى الأمر إلى كونه حادثا إرهابيا في خلية إرهابية تكونت من مجموعة من المتهمين داخل قطاع السكك الحديدية ولا بد من ضبطهم جميعا وتقديمهم إلى العدالة بتهمة الخيانة العظمى.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر صباح الأربعاء الماضي 27 فبراير، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 ما أدى لخروجه عن القضبان، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.

المصدر: الدستور