هيئة الطيران المدني الأردنية تسمح لمشغلي الرحلات الجوية المحلية في الأردن بعبور الأجواء السورية

سمحت هيئة الطيران المدني الأردنية لمشغلي الرحلات الجوية المحليين بعبور الأجواء السورية بعد منع لسنوات بسبب الحرب الدائرة هناك، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

وقررت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، السماح لمشغلي الرحلات الجوية الأردنيين بعبر الأجواء السورية، ضمن مراحل عدة.

ووجهت الهيئة كتابا لشركات الطيران العاملة في المملكة، بهذا الصدد، وقالت إن قرارها جاء بعد إجراء تقييم شامل لمخاطر الطيران.

وقالت الهيئة، إنها خلصت بعد دراستها إلى وجود بوادر ومؤشرات إيجابية، تدل على استقرار في المناطق التي يمكن الطيران من فوقها.

وطلبت الهيئة من الشركات المشغلة، الأخذ بعين الاعتبار، أن الأجواء السورية، غير مغطاة راداريا من قبل الجانب السوري في الوقت الحالي، وستقوم إدارة الحركة الجوية الأردنية بتقديم خدمة المراقبة والمتابعة للرحلات الأردنية.

وفي السياق ذاته، لم تتخذ شركة الخطوط الأردنية الملكية للطيران قرارها بعد بشأن إعادة تشغيل رحلاتها عبر الأجواء السورية، رغم سماح هيئة تنظيم الطيران المدني في المملكة، لشركات الطيران الوطنية بذلك.

ونقلت قناة "رؤيا" الأردنية عن مساعد مدير الخطوط الملكية الأردنية للإعلام والاتصال باسل كيلاني، قوله إن الملكية علمت بقرار الهيئة المتعلق بالأجواء السورية لكنها لم تتخذ قرارها بعد.

المصدر: قناة رؤيا