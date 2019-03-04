الاتحاد الأوروبي يضم 7 وزراء سوريين لقائمة عقوباته

وسّع الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قائمة عقوباته ضد سوريا بضم 7 وزراء من الحكومة السورية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان نشر في المجلة الرسمية التابعة له أن "الوزراء تم إدراجهم في القائمة السوداء للأفراد المسؤولين عن القمع العنيف للمدنيين السوريين والتربح بواسطة النظام السوري أو دعمه".

وأشارت بروكسل إلى أن مراجعة لائحتها للعقوبات ضد سوريا، تمت بعد تعديل التشكيلة الوزارية في الحكومة السورية، ولم تذكر أسماء الوزراء المدرجين في القائمة.

وأضاف البيان أن عدد السوريين الخاضعين للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا منذ الأول من ديسمبر 2011، قد ارتفع إلى 277 شخصا بعد ضم الوزراء السبعة لها، وعدد المؤسسات السورية المشمولة بالعقوبات 72.

المصدر: "إنترفاكس"











