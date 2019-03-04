مصر.. اعتماد بيان الأزهر في التفرقة بين "الشهيد والقتيل"

أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، اعتماد بيان الأزهر الشريف في التفرقة بين شهيد الحق وقتيل الباطل ركيزة أساسية لخطبة الجمعة المقبلة، وذلك بمناسبة يوم الشهيد.

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وقال وزير الأوقاف، في بيان له اليوم الاثنين: "إن بيان الأزهر الذي أصدره بتاريخ 23 فبراير 2019 ينص على أن الشهداء الحقيقيين هم من يدافعون عن أوطانهم ضد كل معتد ويدفعون أرواحهم فداء لحماية ترابها وسمائها وأهلها وكل من يعيشون على أرضها، وليس هؤلاء الذين يروعون أهل وطنهم ويهددون أمنهم وأمانهم ويسعون إلى نشر الفساد والفوضى في ربوعه".

وأضاف الوزير أن من واجبات المسلم أن يكون وفيا ومحبا لوطنه، وحاميا ومدافعا عنه بكل ما يملك من قول أو فعل، وأن حب الأوطان من الإيمان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية