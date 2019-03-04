كردستان العراق.. اتفاق شامل" على تشكيل حكومة الإقليم

وقع نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، ونائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، اتفاقا سياسيا شاملا، في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الاتفاق بين الحزبين على إطار سياسي شامل بخصوص تشكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان العراق.

وأكدت المصادر، أن "نقطة الخلاف تتمحور حول تشكيلة الحكومة ونسب كل حزب فيها، وكذلك حول منصبي وزير العدل ومحافظ كركوك"، مشيرة إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني وافق على تسمية رزكار علي مرشح الاتحاد الوطني محافظا جديدا لكركوك".

وقال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، إن "عقد اتفاق بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني مهم جدا، لأنهما الحزبان الرئيسيان في كردستان، ونأمل بالعمل معا على حماية مكتسباتنا، وتحسين أوضاع مواطنينا في الإقليم".

إقرأ المزيد

من جهته، أكد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، على ضرورة "المحافظة على أمن المواطنين في الإقليم، وعلى جميع الأطراف التي فازت في الانتخابات أن تفكر في وضع المواطن قبل التفكير في نفسها".

وأضاف: "جميع مكتسباتهم الحزبية إذا لم تكن عن طريق المواطن، فإنها مكتسبات غير دائمة أو لا قيمة لها".

وأشار ميراني إلى أن "تشكيل الحكومة، سيبدأ خلال الأسبوع المقبل وعلى الاتحاد الوطني الكردستاني، أن يحدد رئيسا لبرلمان إقليم كردستان".

المصدر: وكالات