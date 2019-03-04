مصدر لـRT: روحاني سيركز خلال زيارته للعراق على تخفيف الحصار على إيران

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الاثنين، أن أولوية الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال زيارته المرتقبة للعراق هي قيام بغداد بكل ما في وسعها لتخفيف الحصار على إيران.

وقال المصدر لـRT، إن "روحاني سيزور بغداد الأسبوع المقبل، وسيلتقي مع رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف أن "من أولويات روحاني تعزيز الشراكة الاقتصادية مع العراق لتخفيف الحصار الأمريكي على بلاده، وقد يطلب من العراق توسيع التبادل التجاري بين البلدين".

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المصدر: RT