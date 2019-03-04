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النائب العام المصري يستدعي مسؤولا جديدا على ذمة حادث محطة مصر

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النائب العام المصري يستدعي مسؤولا جديدا على ذمة حادث محطة مصر
AFP Mohamed el-Shahed
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كلّف النائب العام المصري نبيل صادق باستدعاء رئيس هيئة السكك الحديدية في مصر لسماع أقواله على ذمة التحقيق في حادث قطار محطة مصر الكارثي، الذي سقط فيه 20 قتيلا وأصيب به العشرات.

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وقرر النائب العام استدعاء رئيس الهيئة ومسؤولين آخرين للتحقيق وتم تكليف لجنة هندسية من القوات المسلحة المصرية بفحص مبنى المحطة، وتحديد الأضرار التي لحقت به جراء الحادث.

واصطدم في محطة سكك حديد مصر برمسيس، صباح الأربعاء 27 فبراير الماضي، جرار قطار دون سائقه بالصدادات الحديدية وأحد المباني في نهاية الرصيف، ما أدى إلى انفجار خزان للوقود هناك ونشوب حريق هائل تسبب بمصرع 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن كانوا على الرصيف لحظة الحادث.

المصدر: الأهرام

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