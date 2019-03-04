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فرنسا: مستقبل الجزائر بيد شعبها

أخبار العالم العربي

فرنسا: مستقبل الجزائر بيد شعبها
Reuters
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أبريل 2018
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس على علم بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة.

وورد في بيان عن الوزارة: "القرار بيد الشعب الجزائري في من سيختار زعيما له... والقرار بيد الشعب الجزائري في ما يتعلق بمستقبله".

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واندلعت احتجاجات حاشدة ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات وقال مدير حملته إنه قرر الترشح وذكرت قناة النهار أنه عرض التنحي بعد عام إذا ما أعيد انتخابه.

المصدر: رويترز

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