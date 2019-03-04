موسكو وبيروت تحضّران لزيارة عون إلى روسيا

التقى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل السفير الروسي ألكسندر زاسبكين اليوم الاثنين في بيروت، وبحثا سير التحضير لزيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى روسيا التي سيعلن عنها قريبا.

وقال زاسبكين: "هذه الزيارة تشكل حدثا سياسيا كبيرا ومحطة هامة في تطوير التعاون الروسي اللبناني في كافة المجالات".

وأضاف: "أكدنا تعزيز الحوار السياسي بين البلدين لإيجاد الحلول السلمية للنزاعات في المنطقة وتنقية الأجواء استبعادا لتصعيدات جديدة، وأشرنا إلى ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للمساعدة في عودة النازحين".

وتابع: "أوضحنا مرارا وتكرارا أن روسيا تقوم بأعمال كثيرة داخل سوريا، وأعني توفير الظروف والترميم وإعادة البناء، ونحن ندعو الأطراف الأخرى للمشاركة في ذلك إلا أن مواقف الدول الغربية معروفة".

ونفى السفير الروسي أن تكون عودة النازحين تنتظر إعادة الإعمار لأن "العملية تتم الآن بجهود روسيا وبعض الأطراف المتعاونة".

المصدر: "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"