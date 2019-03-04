تفاصيل جريمة بشعة هزت السعودية.. رجل ينحر زوجته أمام طفليه والصرخات تفضح أمره (صور)

ارتكب مواطن سعودي جريمة بشعة هزت كافة أرجاء المملكة، بعدما أقدم على نحر زوجته أمام أطفاله في حديقة عامة وهرب مسرعا قبل أن يمسك به المارة في الشارع.

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ووفقا لصحيفة سبق السعودية، فقد قام المواطن بذبح زوجته أمام طفليه وهما الطفلة وجود والطفل سامي في محافظة بيش السعودية، حيث أكد أشقاء الضحية أن زوج شقيقتهم المغدورة كان يعيش في منطقة عسير، مبينين أن القاتل أخذ أداة حادة من السيارة لتنفيذ جريمته البشعة في محافظة بيش، ثم هرب إلى جبل منجد ومعه الطفل والطفلة.

وأكدوا أن الجاني كان يحاول الفرار، ويرغب في المغادرة إلى دولة مجاورة، مشيرين إلى أن المارة بعد سماعهم صرخات الطفلة أخذوا هاتف الأب بعدما فر وتركه في السيارة، وأجروا اتصالا بآخر رقم لإبلاغه بالشبهة التي تحوم حول المركبة.

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وقال شقيق المجني عليها محمد المالكي إن: "المارة اتصلوا بي، وهذا كان آخر رقم تم الاتصال به على هاتف الجاني، وعندما علمت بالحادثة التي تعرضت لها شقيقتي توجهت مباشرة إلى جبل منجد، ووجدت الطفلة في حالة نفسية سيئة، وتقوم بتمثيل الجريمة التي تعرضت لها والدتها للأشخاص الذين وصلوا لموقع السيارة والدماء بعد ما أدلت به الطفلة".

وأوضح شقيقها الآخر أن الزوجة والزوج كانت بينهما خلافات قبل أن تظهر نية الصلح، ولكن القصة بينهما انتهت بجريمة قتل. موضحا أنه توجه للجهات المعنية في محافظة بيش من أجل استكمال الإجراءات لكي يتسنى لهم نقل الجثمان ودفنها.

sabq

وقال الشيخ حسن المالكي من أقارب الضحية إن الجاني يعاني مرضا نفسيا، وكان قد أقدم على فعل جريمة سابقة، تمثلت في إطلاق النار على شخص آخر، وهي جريمة قديمة. مبينا أن الطفلين في رعاية جدتهما وأخوالهما.

وألقت الشرطة السعودية القبض على الجاني، وباشرت الأدلة الجنائية والطب الشرعي والجهات المعنية بمعاينة موقع الجريمة بشكل فوري.

المصدر: sabq