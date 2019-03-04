الشورى السعودي يسقط توصية نصت على عدم اشتراط إذن الولي لإنجاز معاملات النساء

أعلنت صحيفة "سبق" أن مجلس "الشورى" أسقط بالأغلبية توصية طرحت للنقاش اليوم بشأن "عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها لحصولها على الخدمات والإجراءات".

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ونقلت الصحيفة الإلكترونية عن مصادرها أن مجلس "الشورى"، أسقط بأغلبية 67 عضوا مقابل 44، توصية دفعت بها عضو المجلس إقبال درندري، ودعت فيها وزارة الداخلية إلى "دراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وسرعة معالجتها".

وكتبت درندري في توصيتها: "وزارة الداخلية ما زالت تشترط على المرأة البالغة الراشدة موافقة ولي أمرها في بعض الخدمات التي تقدمها، مثل استخراج وتجديد جواز السفر، وتصريح السفر، والسفر للابتعاث رغم مرور ما يقارب سنتين على صدور الأمر السامي، إضافة إلى عدم وجود مستند نظامي لطلب إذن ولي أمر المرأة عند تنقلها وسفرها خارج المملكة، أو السفر للابتعاث الخارجي، أو استخراج أو تجديد جواز سفرها".

ولفتت الصحيفة إلى تعليق محمد المهنا المتحدث باسم المجلس على التوصية يوم أمس، حيث قال: "هذه توصية إضافية درستها اللجنة المعنية، وستقدم رأيها للمجلس"، مؤكدا "أن المجلس لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأنها".

وأضاف: "مقترحات الأعضاء وتوصياتهم تخضع للنقاش تحت قبة المجلس للوصول إلى القرار الرشيد وفق ما تراه الأغلبية في المجلس، وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين".

المصدر: "سبق"