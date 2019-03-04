ستريدا جعجع تقاضي جميل السيد وتطالبه بملايين الدولارات

تقدمت النائبة اللبنانية ستريدا جعجع بشكوى للنيابة العامة في بيروت ضد اللواء جميل السيد تتهمه فيها بجرائم "افتراء وذم وقدح وتحقير"، وتطالبه بتعويضات بأكثر من ستة ملايين دولار.

ونشرت جعجع على الفيسبوك بيانا، تتحدث فيه عن الدعوى المقدمة للنيابة العامة، وتشير إلى أنه في حال تمت إدانته سيلزم بدفع تعويضات تقدر بـ6 ملايين وستمئة وستة وستين ألف دولار، ستتبرع بها "لعائلات فوزي الراسي الذي استشهد تحت التعذيب في 21 نيسان 1994، ورمزي عيراني الذي استشهد في 20 أيار 2002، والمناضلة أنطوانيت شاهين سفيرة حقوق الإنسان في الفاتيكان، وغيرها من المعتقلات السابقات في سجون الوصاية السورية على لبنان".

وشغل اللواء جميل السيد منصب مدير الأمن العام اللبناني عام 1998، وفي عام 2000 ترأس اللجنة العسكرية اللبنانية في مفاوضات الانسحاب الإسرائيلي التي أشرفت عليها الأمم المتحدة.

وخلال ولايته، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، واتهم شخصيا بالتورط في الاغتيال، وكان بين أربعة قادة عسكريين تم اعتقالهم عام 2005 بناء على طلب المدعي الألماني ديتليف ميليس الذي قاد المراحل الأولى من التحقيق.

واعتقل السيد في أغسطس 2005، وقضى أربع سنوات في السجن قبل إطلاق سراحه، دون أن توجه إليه أي تهم.

المصدر: "فيسبوك"