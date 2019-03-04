"قسد" تكشف سبب تأنّيها في القضاء على فلول "داعش"

أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" أمس الأحد بيانا مقتضبا، كشفت فيه سبب تأخرها في استعادة بلدة الباغوز في دير الزور شرقي سوريا آخر معقل لتنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

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وعزا البيان الصادر باسم قيادة حملة عاصفة الجزيرة، بطء تقدم مقاتلي "قسد" لحرصهم على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين الذين يتخذهم الإرهابيون دروعا بشرية.

وقال البيان: "حملتنا العسكرية مستمرة للسيطرة على آخر جيب لـ"داعش" في الباغوز، ولكن قواتنا تتقدم ببطء حرصا منا على تحرير من تبقى من المدنيين الذين يحتفظ بهم إرهابيو "داعش" لاستخدامهم دروعا بشرية، وتفاديا لإلحاق الأذى بالمدنيين".

وأكد البيان أن "معركة السيطرة على الباغوز ستنتهي في مدة زمنية قصيرة".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "سانا" السورية سقوط عدد من القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال في الباغوز جراء قصف طيران التحالف الدولي للمنطقة بالفوسفور الأبيض.

المصدر: وكالات