 
مباشر

واشنطن تدمج سفارتها الجديدة بقنصليتها في القدس

أخبار العالم العربي

واشنطن تدمج سفارتها الجديدة بقنصليتها في القدس
Sputnik Amit Shaal
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljc7

أعلنت واشنطن أنها قررت اعتبارا من اليوم دمج القنصلية الأمريكية في القدس التي تخدم الفلسطينيين، بسفارتها الجديدة هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو إن القرار الذي أعلنه في أكتوبر الماضي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جاء من أجل زيادة كفاءة العمل وضمان "استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات القنصلية الأمريكية".

وفي إطار عملية الدمج سيتم إلغاء منصب القنصل العام الأمريكي، وسيتم نقل كارين ساساهارا التي تشغل هذا المنصب حاليا للخدمة في موقع آخر.

وشدد بالادينو على أن هذه الخطوة "لا تشير إلى تغير سياسة الولايات المتحدة تجاه القدس أو الضفة الغربية وقطاع غزة"، وأن "الولايات المتحدة لا تزال مستمرة في عدم اتخاذ أي خطوات تطال قضايا الوضع النهائي والحدود"، التي تبقى خاضعة "لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين".

ويبدو أنه ليس لتصريحات كهذه أن تبدد قلق الفلسطينيين من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضرب بمخاوفهم المتعلقة بمستقبل القدس عرض الحائط، حيث وصف القيادي الفلسطيني صائب عريقات هذه الخطوة بأنها "المسمار الأخير في نعش" الدور الأمريكي في عملية السلام.

إقرأ المزيد
(صورة أرشيفية)
مسؤول أمريكي: سنخفض تمثيلنا لدى الفلسطينيين بدءا من الاثنين

وعلقت السلطات الفلسطينية الاتصالات الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية بعد قرار نقل السفارة إلى القدس العام الماضي وقاطعت الجهود الأمريكية الرامية لصياغة خطة سلام إسرائيلية فلسطينية والترويج لها، وتتهم واشنطن بالانحياز الكامل لإسرائيل.

المصدر: رويترز + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الحكومة السعودية تصادق على منح تأشيرات سياحية للأجانب