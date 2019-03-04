مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص إسرائيلي في رام الله

قتل شابان فلسطينيان وأصيب ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي الذي أطلق جنوده النار عليهم لـ"تنفيذهم عملية دهس" غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الفلسطينيين الثلاثة كانوا يستقلون سيارة في قرية كفر نعمة، وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار باتجاههم "بعد الاشتباه بتنفيذهم عملية دهس فجر اليوم".

كما لفتت المصادر إلى إصابة اثنين من جنود الجيش الإسرائيلي جروح أحدهما خطيرة، واندلعت مواجهات في بلدة كفر نعمه على خلفية الحادث.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "كشف التحقيق الأولي أن الهجوم كان بدافع قومي، حيث داهم فلسطينيون عددا من جنود الجيش الإسرائيلي الذين أوقفوهم على جانب الطريق عند مخرج القرية، وأطلقت القوة الإسرائيلية النار عليهم".

وأشار المتحدث إلى أن "اثنين منهم قتلا وأصيب ثالث بجروح طفيفة"، وأن قوات إضافية للجيش الإسرائيلي في طريقها إلى المكان.

المصدر: وكالات