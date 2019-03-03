إصابة 3 فلسطينيين من فرقة "الإرباك الليلي" عند حدود غزة

أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعليات "الإرباك الليلي" في مدينة بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة، فيما استهدفت طائرات إسرائيلية موقعا لـ"حماس".

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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن المصابين الثلاثة نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع لتلقي العلاج.

وأشعل الشباب الفلسطينيون، مساء الأحد، إطارات سيارات ورشقوا جنودا إسرائيليين بالحجارة ضمن أعمال "الإرباك الليلي"، كما سمعت دوي انفجارات عنيفة.

بالتزامن مع ذلك، قصفت طائرات إسرائيلية مسيّرة بصاروخ واحد نقطة مراقبة تابعة لقوة الضبط الميداني "حماة الثغور" المنتمية لـ"كتائب القسام" شرقي مدينة بيت حانون.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف جاء ردا على إلقاء عبوات متفجرة تجاه قوات إسرائيلية خلال فعاليات "الإرباك الليلي"، دون وقوع إصابات.

وتنفذ فعاليات "الإرباك الليلي" على طول الحدود الشمالية والشرقية أنشطة بهدف إزعاج الجيش الإسرائيلي، تشمل إشعال الإطارات التالفة وتشغيل أناشيد ثورية وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، مع إطلاق أضواء الليزر تجاه الجنود الإسرائيليين المتمركزين قرب السياج الأمني.

المصدر: وكالات