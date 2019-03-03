الجيش الإسرائيلي يقصف ريف القنيطرة بقذيفة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة باتجاه غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة ولم تسفر عن أضرار.

وقد قصف الجيش الإسرائيلي محافظة القنيطرة في فبراير الماضي، بعدة قذائف.

كما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية 4 صواريخ باتجاه مشفى القنيطرة وإحدى النقاط التابعة لقوات حفظ النظام، حسبما أعلنته وزارة الدفاع السورية، وخلف الهجوم الإسرائيلي في يناير أضرارا مادية دون سقوط ضحايا بشرية.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، آنذاك، أن القصف استهدف موقعا شيدته إيران لمراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل.

المصدر: سانا + RT