مرشح للرئاسة الجزائرية يضيع الاستمارات التي تخوله الترشح!

قال المرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر رشيد نكاز، إنه أضاع سيارة تحمل كمية من الاستمارات الخاصة بإمضاء المواطنين، الأمر الذي يعني رفض ملفه من طرف المجلس الدستوري.

وتوجه نكاز إلى المجلس الدستوري لإيداع ملفه للترشح، لكنه فشل في ذلك، بسبب عدم توفر العدد الكافي من الاستمارات التي تحمل تواقيع المواطنين.

ووفقا لمراسلنا في الجزائر، فقد تكرر السيناريو ذاته مع نكاز في انتخابات عام 2014، فقد ادعى اختفاء السيارة التي نقلت التوقيعات التي جمعها.

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المصدر: RT