بولتون: تواصلنا مع طبيب أمريكي كان محتجزا في فندق ريتز كارلتون بالرياض

أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، اليوم الأحد، أن دبلوماسيين أمريكيين زاروا طبيبا يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية كان محتجزا في فندق ريتز كارلتون في الرياض.

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وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الطبيب المذكور عذب أثناء احتجازه في فندق ريتز كارلتون بالرياض.

وردا على سؤال حول معاملة الطبيب (وليد فتيحي)، قال بولتون في مقابلة مع شبكة سي إن إن" :حسب فهمي، حتى الآن، فقد تمكنا من القيام بزيارة قنصلية ما يعني أن الدبلوماسيين الأمريكيين في السعودية زاروه".. "وليست لدينا أية معلومات أخرى حتى الآن".

ووليد فتيحي (البالغ من العمر 54 عاما) من بين نحو 200 شخصية سعودية بارزة احتجزت داخل الفندق الفاخر بالرياض في إطار حملة شنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الفساد.

واستمر احتجاز فتيحي مع 60 شخصا، لمحاكمتهم بعد حملة لاعتقالات التي استمرت 15 شهرا.

المصدر: أ. ف. ب