اقتراح في مجلس الشعب السوري لمناقشة "تجنيس السوريين في تركيا"

أكد النائب في مجلس الشعب السوري نبيل صالح، تقديمه مطالعة إلى المجلس طالب فيها بمناقشة مسألة تجنيس السوريين في تركيا والنوايا المبيتة من خلفها.

وكتب صالح في صفحته على "فيسبوك": "الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير أشار إلى أن المنطقة الآمنة التي يعمل عليها الجانب التركي هي ذاتها التي كان يدعو إليها منذ العام الأول للأزمة".

وأضاف: "قامت سلطات حزب العدالة الإخونجي في تركيا بتجنيس ما يقارب 80 ألف لاجئ سوري في تركيا حتى الآن، ينتمي أغلبهم إلى بقايا العائلات العثمانية في سوريا".

وتابع: "نحن نرى أن الهدف من تجنيس هؤلاء هو توطينهم فيما يسمى (المنطقة الآمنة)، لاستخدام أصواتهم فيما بعد في أي استفتاء دولي حول تبعيتهم التي يختارونها لسوريا أو تركيا".

وأشار إلى أن جماعة "الإخوان" في سوريا، أصدرت بيانا قبل يومين تناشد فيه أردوغان، بالسيطرة على "المنطقة الآمنة"، وإدارة شؤون السوريين فيها.

وشدد النائب السوري على ضرورة طرح القضية للمناقشة أمام لجنة الأمن الوطني، واتخاذ إجراءات احترازية بخصوص اللاجئين المجنسين وما أسماهم "المرتهنين لمشيئة التركي".

المصدر: فيسبوك النائب السوري نبيل صالح