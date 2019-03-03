الدفاع الروسية: واشنطن ترفض ضمان سلامة القوافل الإنسانية قرب قاعدتها في التنف السورية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الجانب الأمريكي يرفض تقديم ضمانات لعبور قوافل الإنسانية في نطاق 55 كم حول القاعدة الأمريكية في منطقة التنف السورية.

وأشار المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، إلى أنه وفقا للقرار المتخذ في الأول من مارس خلال جلسة مشتركة، للهيئات السورية والروسية الخاصة بعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن، ومن أجل منع وقوع كارثة إنسانية في مخيم الركبان، سيرت قافلة من الحافلات إلى نقطة تفتيش جليب، لنقل الراغبين من سكان مخيم الركبان دون عوائق من منطقة التنف إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

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وشدد المركز أن الحكومة السورية تضمن أمن النازحين المؤقتين وتسهيل إجراءات استعادة وثائقهم، موضحا أن هذه البيانات أبلغ بها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا.

وكان المركز أعلن أمس أن الولايات المتحدة رفضت طلب روسيا السماح بعبور قوافل إلى منطقة التنف لنقل اللاجئين من مخيم الركبان جنوبي سوريا.

المصدر: نوفوستي