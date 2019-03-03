تمرين جوي مصري - فرنسي مشترك في قاعدة عسكرية

وصلت إلى قاعدة جوية مصرية طائرات مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" للمشاركة في تنفيذ تدريب جوي مشترك يستمر لعدة أيام مع القوات الجوية المصرية .

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ووفقا للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، بدأ التدريب بعقد عدد من المحاضرات النظرية لمرحلة ما قبل الطيران وذلك لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة من الجانبين.

كما اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية، والتدريب على مختلف أساليب القتال الجوي، لصقل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة، كما تضمن التدريب الإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية جوية مشتركة للدفاع عن الأهداف الحيوية ومهاجمة عدد من الأهداف المعادية وتدميرها.

وأشاد الجانب الفرنسي بما وصلت إليه الأطقم المصرية من تدريب فني وعملي على مقاتلات الرافال، بما يعكس قدرة وكفاءة الطيارين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع أحدث المقاتلات في توقيت قياسي.

يذكر أن التدريب يعد الأول من نوعه لمقاتلات الرافال متعددة المهام بما يعكس قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعي مشترك لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة