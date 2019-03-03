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التحالف الدولي ينفي استخدام الفسفور الأبيض في سوريا

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التحالف الدولي ينفي استخدام الفسفور الأبيض في سوريا
Reuters Rodi Said
القوات الكردية في شمال سوريا - أرشيف
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نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، استخدام قواته لذخائر الفسفور الأبيض في سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف، إن "كل الفرضيات بشأن استخدام الفسفور الأبيض، خاطئة".

وأعلنت منظمة غير حكومية، في وقت سابق، أن حلفاء واشنطن من التنظيمات الكردية، قد يكونون استخدموا الفسفور الأبيض في حربهم ضد مسلحي داعش، المتحصنين في بلدة الباغوز شرقي سوريا.

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والفوسفور الأبيض مادة شمعية شفافة، بيضاء مائلة للاصفرار، لها رائحة تشبه رائحة الثوم وتصنع من الفوسفات، وهو يحرق جسم الإنسان ولا يبقي منه إلا العظام، كما أن استنشاقه لفترة قصيرة يسبب السعال ويهيج القصبة الهوائية والرئة، أما استنشاقه لفترة طويلة فيسبب جروحا في الفم ويكسر عظمة الفك.

وحرمت اتفاقية جنيف عام 1980، استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين أو حتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطنها مدنيون، وتعتبر استخدامه "جريمة حرب".

المصدر: نوفوستي + وكالات

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