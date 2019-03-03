عكاظ: إيقاف برنامج داود الشريان في السعودية

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إنه تم إيقاف برنامج "مع داود الشريان" الذي يقدمه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية داود الشريان، على قناة SBC السعودية، بعد مضي أسبوعين من انطلاقه.

تتطور الأمم وتتقدم حينما يتأصل فيها النقد والمكاشفة؟



والشعوب المتقدمة هي التي تقف إجلالا لسلطتها الرابعة (الصحافة) التي تقف دوما مع إظهار الحقيقة..



لذلك #رجع_داود

ليكون الحل.. بداية الحوار



حصريا على قناة #SBC

وعبر #شاشتكمhttps://t.co/aCoE9SvdFGpic.twitter.com/8KSYxYf2SE — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 28, 2019

وقدم برنامج "مع داود الشريان" ست حلقات ناقشت قضايا عدة، أبرزها أولى حلقاته عن "هروب الفتيات"، و"الأحياء الشعبية"، و"مدارس قيادة السيارات النسائية"، وحققت حلقات البرنامج مشاهدة عالية، وجعلته يتصدر قائمة الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسبب داود الشريان في جدل واسع وسط ضجة أثارتها حلقات برنامجه، وتباينت التعليقات بين من اعتبر أن الشريان "يكشف عورات المجتمع ويثير الفتنة" وبين من رأى أن المجتمع السعودي يحتاج إلى "النقد والتصحيح" للنهوض والتقدم.

المصدر: عكاظ