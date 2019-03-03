 
مباشر

عكاظ: إيقاف برنامج داود الشريان في السعودية

أخبار العالم العربي

عكاظ: إيقاف برنامج داود الشريان في السعودية
twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljb3

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إنه تم إيقاف برنامج "مع داود الشريان" الذي يقدمه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية داود الشريان، على قناة SBC السعودية، بعد مضي أسبوعين من انطلاقه.

وقدم برنامج "مع داود الشريان" ست حلقات ناقشت قضايا عدة، أبرزها أولى حلقاته عن "هروب الفتيات"، و"الأحياء الشعبية"، و"مدارس قيادة السيارات النسائية"، وحققت حلقات البرنامج مشاهدة عالية، وجعلته يتصدر قائمة الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسبب داود الشريان في جدل واسع وسط ضجة أثارتها حلقات برنامجه، وتباينت التعليقات بين من اعتبر أن الشريان "يكشف عورات المجتمع ويثير الفتنة" وبين من رأى أن المجتمع السعودي يحتاج إلى "النقد والتصحيح" للنهوض والتقدم.

المصدر: عكاظ

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تركي آل الشيخ يقدم بلاغا ضد شباب بسبب سبه على فيسبوك.. ومن التهم: الإضرار بالاقتصاد المصري