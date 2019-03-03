مصدر لـRT: نحو 150 ألف تلميذ متسرب من المدارس العراقية

كشفت عضوة لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب العراقي السابق، الناشطة ريزان الشيخ، اليوم الأحد، عن وجود نحو 150 ألف تلميذ متسرب من المدارس العراقية خلال عام واحد.

وقالت ريزان لـRT: "هذه الإحصائية هي فقط للعام الدراسي الماضي، وهي تشكل خطرا كبيرا على واقع التعليم في العراق، فهذه النسبة ليست قليلة أو بسيطة، بل تؤثر على حياة جيل كامل".

وطالبت ريزان "الحكومة العراقية بالإسراع بإيجاد حلول لهذه الظاهرة ووضع برامج مناسبة لمنع توسعها وتفاقمها"، مبينة أن "الرقم سيتضاعف خلال العام الحالي والمقبل ما لم تتخذ حلول للتصدي لهذه الظاهرة السلبية".

المصدر: RT