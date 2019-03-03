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الرزاز يشارك في حملة شعبية لدعم المتضررين جراء السيول

أخبار العالم العربي

الرزاز يشارك في حملة شعبية لدعم المتضررين جراء السيول
AFP Ahmad GHARABLI
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
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نشرت صحيفة الغد الأردنية فيديو لرئيس الوزراء عمر الرزاز مشاركا في حملة شعبية لدعم تجار وسط البلد في العاصمة الأردنية عمان، الذين تضرروا من سيول غمرت محلاتهم التجارية الخميس الماضي.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حملة شعبية لدعم ومؤازرة وإحياء الأسواق القديمة في منطقة وسط البلد الذي يعتبر مركز عمان الاقتصادي والتجاري منذ مطلع القرن الماضي حتى بداية الثمانينات، في ظل تنوع المحال التجارية والمطاعم والأسواق، وإحدى المحطات السياحية في المملكة بوجود المدرج الروماني وغيره من المرافق السياحية.

وتدعم الحملة التجار، الذين قدرت خسائرهم بسبب السيول بالملايين، من خلال التسوق وشراء البضائع.

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المصدر: وسائل إعلام أردنية

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