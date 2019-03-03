مصادر أهلية لـ RT: الجيش السوري يدعو المدنيين برسائل نصية لمغادرة مناطق في حماة وإدلب

أفادت مصادر أهلية سورية لـ RT أن الجيش السوري يدعو المدنيين عبر رسائل نصية على الهواتف لمغادرة مناطق في حماة وإدلب.

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وحذر الجيش السوري في تلك الرسائل قاطني ريفي حماة وإدلب من أنهم "في منطقة العمليات الخاصة"، مطالبا إياهم بمغادرتها على الفور.

وتأتي الرسائل بعد ساعات من إعلان الجيش السوري جاهزيته "العالية والتامة" للتصدي لجرائم المجموعات الإرهابية وخروقها لاتفاقات وقف التصعيد. وذلك إثر إحباطه هجوما عنيفا شنته الجماعات الإرهابية فجر اليوم على نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي، انطلاقا من مناطق وقف التصعيد.

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المصدر: RT