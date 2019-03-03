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الدوحة ترد على قرقاش: الدولة المستضيفة لا تستحق أكثر من ذلك

أخبار العالم العربي

الدوحة ترد على قرقاش: الدولة المستضيفة لا تستحق أكثر من ذلك
مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي
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ردت وزارة الخارجية القطرية على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، واعتبرت أن التمثيل القطري في المحافل الدولية يليق بالدولة المستضيفة ولا تستحق أكثر من ذلك.

وكتب مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي في حسابه على "تويتر": "الأهم من ذلك هو تأكيد كلمة ممثل دولة قطر وفي عقر داركم (الدولة المستضيفة) على عدم شرعية الحصار والمخالف لكل القيم الإنسانية".

 تعليق الرميحي جاء ردا على تغريدة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اعتبر فيها، أن سبب الحضور "الهامشي" لقطر في المحافل الدولية جاء نتيجة عزلتها عن محيطها.

وأرسلت قطر وفدها للمشاركة في قمة شرم الشيخ، كما شاركت بوفد ترأسه مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية يوسف سلطان يوسف في أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي أمس السبت.

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