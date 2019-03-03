الدوحة ترد على قرقاش: الدولة المستضيفة لا تستحق أكثر من ذلك

ردت وزارة الخارجية القطرية على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، واعتبرت أن التمثيل القطري في المحافل الدولية يليق بالدولة المستضيفة ولا تستحق أكثر من ذلك.

وكتب مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي في حسابه على "تويتر": "الأهم من ذلك هو تأكيد كلمة ممثل دولة قطر وفي عقر داركم (الدولة المستضيفة) على عدم شرعية الحصار والمخالف لكل القيم الإنسانية".

بل أن التمثيل القطري يليق بالدولة المستضيفه فهي لا تستحق اكثر من ذلك ،ولكن الاهم هو تأكيد كلمة ممثل دولة قطر وفي عقر داركم على عدم شرعية الحصار والمخالف لكل القيم الأنسانية https://t.co/Dp344S6tGG — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) 3 марта 2019 г.

تعليق الرميحي جاء ردا على تغريدة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اعتبر فيها، أن سبب الحضور "الهامشي" لقطر في المحافل الدولية جاء نتيجة عزلتها عن محيطها.

الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها، من الرياض إلى شرم الشيخ إلى ابوظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري وكاد يكون الحضور كالغياب،وتقلص الدور إلى الملف اليتيم منطقي لأن وزن الدول وموقعها اساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 3 марта 2019 г.

وأرسلت قطر وفدها للمشاركة في قمة شرم الشيخ، كما شاركت بوفد ترأسه مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية يوسف سلطان يوسف في أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي أمس السبت.