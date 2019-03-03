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"هآرتس": بلدية القدس ترفض للفلسطينيين 20 ترخيصا للبناء

أخبار العالم العربي

Globallookpress Nir Alon
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كشفت صحيفة "هآرتس" أن لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس رفضت مؤخرا المصادقة على 20 طلب بناء للمقدسيين الفلسطينيين، بحجة أن الإجراءات التي كانت متبعة حتى اليوم لم تعد مقبولة.

وذكرت الصحيفة أن مندوبي الأحزاب اليمينية والعلمانية في لجنة التراخيص صوتوا ضد المصادقة على مخططات البناء للسكان العرب في المدينة في حين صوت أصوليو الحريدون لصالح المصادقة.

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وأضافت أن سياسيات لجنة التخطيط والبناء ببلدية القدس بخطوتها هذه إنما تعلن وقفا شبه تام لمشاريع البناء للسكان العرب في المدينة على المدى البعيد.

وأشارت إلى أن أكثر من 330 ألف مواطن عربي من سكان القدس يعانون من أزمة السكن، بسبب تجاهل بلدية القدس لهم وعدم السماح لهم بالبناء في المدينة بزعم أن كافة أراضي القدس ملك للدولة.

المصدر: هآرتس

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