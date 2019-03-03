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العثور على جثة يافعة سورية اختطفت في لبنان

أخبار العالم العربي

العثور على جثة يافعة سورية اختطفت في لبنان
JOSEPH EID / AFP
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عثرت السلطات اللبنانية على جثة يافعة سورية في بلدة حوش تل صفية في بعلبك، بعد أسبوع من خطفها على أيدي مجهولين.

وأوضحت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية أنه تم العثور على جثة السورية حلا محمد الأحمد (15 عاما) ملفوفة بقطعة قماش في حقل زراعي ببلدة حوش تل صفية.

وأشارت إلى أن سيارة تابعة للدفاع المدني تولت نقلها إلى مستشفى بعلبك الحكومي، لتتم معاينتها من قبل الطبيب الشرعي والوقوف على أسباب الوفاة.

المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء

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