الدوحة: مقتل خاشقجي ليس قضية سعودية داخلية

أكدت المتحدثة الرسمية باسم خارجية قطر لؤلؤة الخاطر، أن بلادها تؤيد التدابير التي اتخذتها تركيا للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الخاطر في تصريحات للصحافة التركية: "نؤيد التدابير التي اتخذتها تركيا للتحقيق في قضية مقتل خاشقجي، ونشجع جميع الكيانات ذات الصلة على التعاون مع التحقيق، وقطر أضافت صوتها إلى قائمة البلدان التي تدعو إلى إجراء تحقيق شامل لإلقاء الضوء على مقتل الصحفي السعودي خاشقجي".

وأضافت المتحدثة: "على الرغم من أن خاشقجي كان مواطنا سعوديا، وجريمة القتل وقعت على أرض تركية، فإن الحادث لا يمكن اعتباره مشكلة داخلية للمملكة".

لولوة الخاطر: نؤيد التدابير التركية للتحقيق في اغتيال خاشقجيhttps://t.co/zgaNClyaSdpic.twitter.com/Bo586EO0A4 — بوابة الشرق (@alsharq_portal) ٣ مارس ٢٠١٩

وقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي عمل لصالح صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، ولم يعثر حتى الآن على جثته.

المصدر: الشرق القطرية