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قرقاش يغرد عن الحضور "الهامشي" لقطر في المحافل الدولية

أخبار العالم العربي

قرقاش يغرد عن الحضور
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اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور محمد قرقاش، أن سبب الحضور "الهامشي" لقطر في المحافل الدولية جاء نتيجة عزلتها عن محيطها.

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وكتب قرقاش في "تويتر": "من الرياض إلى شرم الشيخ إلى أبوظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري وكاد يكون الحضور كالغياب".

واعتبر قرقاش أن تقلص الدور إلى الملف اليتيم منطقي، لأن وزن الدول وموقعها أساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه.

وعبر قرقاش عن أسفه لهذا لحال معتبرا أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر، بل لنرجسية لا منطق لها، وخيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، داعيا الجيل الحالي للخلاص من هذا الإرث المأزوم.

وشاركت قطر بوفد ترأسه مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية يوسف سلطان يوسف في أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي أمس السبت.

المصدر: "تويتر"

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