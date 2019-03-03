قرقاش يغرد عن الحضور "الهامشي" لقطر في المحافل الدولية

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور محمد قرقاش، أن سبب الحضور "الهامشي" لقطر في المحافل الدولية جاء نتيجة عزلتها عن محيطها.

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وكتب قرقاش في "تويتر": "من الرياض إلى شرم الشيخ إلى أبوظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري وكاد يكون الحضور كالغياب".

واعتبر قرقاش أن تقلص الدور إلى الملف اليتيم منطقي، لأن وزن الدول وموقعها أساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه.

الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها، من الرياض إلى شرم الشيخ إلى ابوظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري وكاد يكون الحضور كالغياب،وتقلص الدور إلى الملف اليتيم منطقي لأن وزن الدول وموقعها اساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 3 марта 2019 г.

وعبر قرقاش عن أسفه لهذا لحال معتبرا أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر، بل لنرجسية لا منطق لها، وخيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، داعيا الجيل الحالي للخلاص من هذا الإرث المأزوم.

ونأسف لهذا لحال وندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر بل لنرجسية لا منطق لها ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذي جيرانها والدوحة الآن تدفع ثمنها، هي خيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، والجيل الحالي مازالت أمامه فرصة للخلاص من هذا الإرث المأزوم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 3 марта 2019 г.

وشاركت قطر بوفد ترأسه مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية يوسف سلطان يوسف في أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي أمس السبت.

المصدر: "تويتر"