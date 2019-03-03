انطلاق الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي في عمّان بمشاركة سورية رفيعة 

بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

ويشارك في فعاليات الدورة، رؤساء 17 برلمانا عربيا، وممثلون عن البرلمانات العربية.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إن الدورة تعقد في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، وهناك ملفات عالقة تتطلع الشعوب العربية لحلها.

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وشدد على ضرورة توحيد المواقف وحشد الطاقات لدعم القضايا العربية الرئيسية وخاصة القضية الفلسطينية وأكد دعم بلاده للفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم العادلة.

وقرر الاتحاد البرلماني العربي تعيين رئيس مجلس النواب نبيه بري أمينا للسر للدورة الـ29، ورئيسة البرلمان الاماراتي أمل القبيسي نائباً لرئيس المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله ليومين، علي عبد العال رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورؤساء برلمانات مصر والإمارات، والبحرين، والسودان، والعراق والصومال، وجزر القمر والكويت والمغرب، واليمن ولبنان ورئيسا مجلسي الشورى في السعودية وسلطنة عمان.

كما يشارك فيه حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب السوري، وهي أول لدمشق في محفل عربي كبير من هذا النوع منذ بداية الأزمة.

المصدر: وكالات