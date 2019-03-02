وفاة الفنان التونسي بلغيث الصيادي بعد صراع مع المرض

توفي السبت 2 مارس، الفنان التونسي بلغيث الصيادي عن عمر ناهز 70 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

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والفنان بلغيث الصيادي من مواليد 18 ديسمبر عام 1949 في مدينة منزل بوزلفة التابعة لولاية نابل، وتميز بمسيرة حافلة بالعطاء، وترك العديد من الأغاني التي أثرت المدونة الموسيقية التونسية.

واشتهر الفنان التونسي بأداء أغنية "اسم الله عليك" وكذلك أغنيتي "يا سالمة" و"اشرح لها" للفنان السوري الراحل فهد بلان، حتّى إنه لقّب بـ "فهد بلان تونس" من قبل محبيه.

المصدر: وكالات