 
مباشر

السيسي يطلع على تحقيقات حادث "محطة مصر" الكارثي

أخبار العالم العربي

السيسي يطلع على تحقيقات حادث
Reuters Pavel Golovkin
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lj7h

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع من رئيس مجلس الوزراء على الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر.

إقرأ المزيد
سائق القاطرة المتسبب في حادث محطة مصر الكارثي تم إيقافه لتعاطيه المخدرات قبل 6 أشهر

وأضاف راضي، في تصريحات، اليوم، أن الرئيس المصري اطلع كذلك على آخر تطورات سير التحقيقات الجارية في هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، لمتابعة الموقف التنفيذي لمحاور خطة عمل وزارة الإسكان وما تتضمنه من مشروعات تنموية.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار خزان الوقود، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية من القطار، وأسفرت الكارثة عن مقتل وجرح العشرات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بائعة البقالة الروسية الجميلة توجه الضربة القاضية لرجل وترديه أرضا.. شاهد