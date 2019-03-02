السيسي يطلع على تحقيقات حادث "محطة مصر" الكارثي

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع من رئيس مجلس الوزراء على الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر.

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وأضاف راضي، في تصريحات، اليوم، أن الرئيس المصري اطلع كذلك على آخر تطورات سير التحقيقات الجارية في هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، لمتابعة الموقف التنفيذي لمحاور خطة عمل وزارة الإسكان وما تتضمنه من مشروعات تنموية.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار خزان الوقود، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية من القطار، وأسفرت الكارثة عن مقتل وجرح العشرات.

المصدر: RT