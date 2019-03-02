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محتجون يطالبون بتفويض سيف الإسلام القذافي زمام ليبيا (فيديو)

أخبار العالم العربي

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نظم نشطاء وطلاب جامعيون في طبرق شرقي ليبيا، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بضرورة تفويض سيف الإسلام القذافي زمام أمور البلاد.

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وأصدر المحتجون بيانا من داخل الحرم الجامعي في المدينة، شددوا فيه على ضرورة رأب الصدع الحاصل في البلاد، ولم شمل الليبيين، واستشهدوا بالصلح الحاصل بين قبيلتي القذاذفة وأولاد سليمان وغيرهما من القبائل.

ورفع المحتجون صورا لسيف الإسلام القذافي كما هتفوا بشعارات تمجده.

وتعيش ليبيا العديد من الصراعات الداخلية على السلطة، فضلا عن تناحر الجماعات المسلحة، فبعد مقتل الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، عمت جميع مناطق ليبيا فوضى عارمة.

المصدر: RT

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