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زعيم حزب العمال البريطاني يدعو لندن لإدانة قتل الجنود الإسرائيليين للفلسطينيين

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زعيم حزب العمال البريطاني يدعو لندن لإدانة قتل الجنود الإسرائيليين للفلسطينيين
Reuters Peter Nicholls
زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين (صورة أرشيفية)
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دعا زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، حكومة بلاده إلى إدانة قتل إسرائيل للفلسطينيين وتجميد بيع الأسلحة لها، في ضوء تقرير أممي يكشف ممارسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قال كوربين في تغريدة معلقا على خبر نشرته صحيفة الغارديان بشأن تقرير أصدرته الأمم المتحدة عن قتل الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين على حدود قطاع غزة: "تقول الأمم المتحدة إن قتل إسرائيل للمتظاهرين في غزة - بمن فيهم الأطفال والمسعفون والصحفيون - قد يشكل "جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.. يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدين بشكل لا لبس فيه عمليات القتل وتجميد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".

وأثارت تغريدة كوربين تفاعلا كبيرا من جانب مستخدمي موقع "تويتر"، وحظيت بنحو 15 ألف إعجاب و8400 إعادة تغريد و1500 تعليق.

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وقد اعتبرت الأمم المتحدة في تقريرها الذي نشر يوم الأربعاء الماضي، أن مقتل 189 فلسطينيا وإصابة 6100 آخرين على أيدي الجيش الإسرائيلي في مسيرات العودة عند حدود غزة العام الماضي قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: RT

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