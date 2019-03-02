مصر تدعو للتهدئة وتغليب لغة الحوار بين الهند وباكستان

دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، إلى التهدئة ووقف التصعيد بين باكستان والهند.

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وأكدت مصر على أهمية تغليب لغة الحوار بين البلدين من أجل تسوية كافة المسائل العالقة بينهما، وتجنب التصعيد لما له من آثار سلبية على الأمن والاستقرار في البلدين ومنطقة جنوب آسيا بصفة عامة.

كما أكد البيان على ثقة مصر في حكمة البلدين في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجاوز الأزمة الراهنة.

وكانت باكستان قد سلمت الهند، يوم الجمعة، الطيار الهندي المحتجز لديها، وأظهر مقطع مصور لحظة تسليم الطيار إلى سلطات بلاده.

وأعلن الجيش الباكستاني يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني، إحداهما أسقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى "داخل الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير"، وأسر الجيش الباكستاني طيارا هنديا.

المصدر: RT