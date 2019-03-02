أحدث الطائرات الحربية السعودية تشارك في تمرين "العلم الأحمر 2019"

تنفذ القوات الجوية السعودية مع مثيلاتها من القوات الصديقة تمرين "العلم الأحمر- 2019"، والذي سيقام في قاعدة "نلس" الجوية بولاية نيفادا في الولايات المتحدة خلال مارس الجاري.

وتشارك القوات الجوية السعودية بمجموعة من أحدث طائراتها المقاتلة من نوع "أف – 15 إس أي" المتطورة.

ويعتبر تمرين "العلم الأحمر"، الذي نفذ لأول مرة عام 1975، من أقوى التمارين الجوية القتالية في العالم، ويهدف إلى تدريب الأطقم الجوية المشاركة على مواقف القتال الجوي، وكذلك التعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية في بيئة قتال حقيقية.

وتشارك في النسخة الثانية من تمرين "العلم الأحمر 2019"، بالإضافة إلى القوات الجوية الأمريكية، كل من الإمارات، وبلجيكا، وهولندا، وسنغافورة، ويعد التمرين، الثاني لهذا العام، إذ يقام عدة مرات في العام.

المصدر: سبق