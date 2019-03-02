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فيديو يوثق تنفيذ "جبهة النصرة" إعدامات جماعية في إدلب

أخبار العالم العربي

فيديو يوثق تنفيذ
صورة من الفيديو المتداول
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نشرت صحيفة "الوطن" السورية مقطع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه عناصر من "جبهة النصرة" الإرهابية وهي تنفذ حكم ‏الإعدام في أشخاص في شارع بإدلب.

وذكرت الصحيفة أن حكم الإعدام الجماعي هذا نفذ في مجموعة من المسلحين أمام مطعم "فيوجن" في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، الذي استهدفه ‏أمس الجمعة تفجير انتحاري.

من جهتها ذكرت صفحات موالية للتنظيم الإرهابي أنها نفذت حكم الإعدام في عشرة مقاتلين متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش"، على خلفية التفجير الانتحاري الذي استهدف مطعم "فيوجن" وسط إدلب. ونشرت تلك الصفحات صورا لتنفيذ ما أسمته بـ "حكم الحرابة".

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المصدر: وكالات

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