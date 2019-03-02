الجيش الإسرائيلي ينفذ تدريبا عسكريا لحماية مطار رامون الجديد في إيلات

نفذ الجيش الإسرائيلي، تمرينا عسكريا الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل داخل مطار رامون الذي افتتح في الآونة الأخيرة على البحر الأحمر.

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وذكر موقع mako العبري، أن الجيش الإسرائيلي قام بمناورات عسكرية مفاجئة داخل مطار رامون في مدينة إيلات على البحر الأحمر، للتدريب على كيفية السيطرة على المطار الجديد أمام أي محاولات أو عمليات للسيطرة عليه من قبل عناصر دخيلة.

وأوضحت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي يمكنه بسط السيطرة الكاملة على المطار الجديد في مدينة إيلات الساحلية، بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية، وجهات وهيئات معنية أخرى، من بينها الجبهة الداخلية.

وتشمل المناورات العسكرية مواجهة قوات عربية بمشاركة الشرطة الإسرائيلية، مع الاستخدام المكثف لطائرات دون طيار.

ويقع مطار رامون الإسرائيلي في وادي تمنة جنوبي إسرائيل، بالقرب من مصر والأردن على بعد 18 كيلومتر شمال مدينة إيلات.

المصدر: mako.co.il