تشاووش أوغلو: تركيا ستضطلع بدور هام في إعادة إعمار العراق

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة ستضطلع بدور هام في إعادة إعمار العراق، معربا عن استعداد بلاده لمشاركة تجاربها مع العراق.

ولفت تشاووش أوغلو في تصريحات أدلى بها اليوم السبت خلال لقاء مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعالم الأعمال، إلى أن العراق يملك من المقومات ما يجعله مرشحا لرفع التبادل التجاري مع تركيا، ليصل إلى 100 مليار دولار، في حين لا تتجاوز قيمته الحالية 10 مليار دولار.

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و ذكّر الوزير التركي بعزم بلاده فتح معبر حدودي جديد مع العراق قرب قرية أوفاكوي بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، على بعد نحو 7 كيلومترات عن المثلث الحدودي التركي العراقي السوري.

وأعرب تشاووس أوغلو، عن استعداد بلاده لمشاركة تجاربها مع العراق، إضافة إلى تعهدها بتقديم 5 مليارات دولار في "مؤتمر الكويت" لإعادة إعمار البلد العربي.

وفي فبراير الماضي، استضافت الكويت مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق، حصلت بغداد من خلاله على تعهدات من مستثمرين ومانحين بقيمة 30 مليار دولار، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

المصدر: الأناضول