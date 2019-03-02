مسؤول عراقي لـRT: "داعش" يتجول في صحراء الأنبار ولا نعرف عدد عناصره

أكد عضو مجلس محافظة الأنبار، عيد عماش، اليوم السبت، أن عناصر تنظيم "داعش" يتجولون في صحراء الأنبار، مشيرا إلى عدم معرفة السلطات العراقية بعددهم.

وقال لـRT إن "تنظيم داعش موجود في صحراء ووديان محافظة الأنبار، ويقوم بعمليات مستمرة ضد المدنيين، وفي بعض الأحيان يضع العبوات الناسفة على طرق مرور القوات الأمنية العراقية، وهذا يشكل خطرا على حياة المدنيين واستقرار المدينة".

وأضاف أن "التنظيم يدفع بعناصره لدخول العراق كلما ضاق الخناق عليه في سوريا، وفي هذه الأيام هناك عمليات كبيرة ضده في سوريا وهذا قد يدفعه للتسلل إلى الأراضي العراقية، لذا من الضروري أن تكثف القوات الأمنية عملياتها لمنع تسللهم".

المصدر: RT