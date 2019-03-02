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خلفان يجادل رجل أعمال إماراتي حول ديمقراطية إسرائيل

أخبار العالم العربي

خلفان يجادل رجل أعمال إماراتي حول ديمقراطية إسرائيل
Reuters
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أثار رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أشاد بـ"الديمقراطية الحقيقية" في إسرائيل.

وكتب الحبتور، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "لا يمكن إلا أن نتوقف أمام الديمقراطية في إسرائيل"، ووصفها بالديمقراطية الحقيقية وليس ما "نسميه ديمقراطية في بعض الدول العربية".

من جهته رد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على تغريدة الحبتور، قائلا إن "هذا تلميع لإسرائيل في زمن نتنياهو وله أيضا… الله يهديك"، مضيفا أن "المسؤولين الإسرائيليين لا يصلحون مثالا للديمقراطية".

واعتبر خلفان في تغريدة، أن ديمقراطية إسرائيل هي ديمقراطية التنكيل والهدم والسجن. 

المصدر: "تويتر"

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