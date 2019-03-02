خلفان يجادل رجل أعمال إماراتي حول ديمقراطية إسرائيل

أثار رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أشاد بـ"الديمقراطية الحقيقية" في إسرائيل.

وكتب الحبتور، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "لا يمكن إلا أن نتوقف أمام الديمقراطية في إسرائيل"، ووصفها بالديمقراطية الحقيقية وليس ما "نسميه ديمقراطية في بعض الدول العربية".

لا يمكن الا ان نتوقف أمام #الديمقراطية في #إسرائيل@IsraelArabic حيث يقوم المدعي العام بتحقيق مفتوح بحق رئيس الوزراء #نتنياهو@Israelipm_ar في قضايا فساد ورشاوى. هذه الديقراطية الحقيقية وليس ما نسميه ديمقراطية في بعض الدول العربية التي لا ينتج عنها شيء سوى الضجيج والخراب والتأخر. pic.twitter.com/a9vfJhzL8F — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) 1 марта 2019 г.

من جهته رد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على تغريدة الحبتور، قائلا إن "هذا تلميع لإسرائيل في زمن نتنياهو وله أيضا… الله يهديك"، مضيفا أن "المسؤولين الإسرائيليين لا يصلحون مثالا للديمقراطية".

واعتبر خلفان في تغريدة، أن ديمقراطية إسرائيل هي ديمقراطية التنكيل والهدم والسجن.

ديمقراطية إسرائيل ديمقراطية التنكيل والهدم والسجن للاطفال والقتل. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 1 марта 2019 г.

المصدر: "تويتر"