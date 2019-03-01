وزير الدفاع الموريتاني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن وزير الدفاع الموريتاني، محمد ولد الشيخ أحمد ولد الغزواني، ترشحه رسميا عن الأغلبية الحاكمة، لخوض السباق الرئاسي المقرر منتصف يونيو المقبل.

وقال ولد الغزواني خلال خطاب جماهيري، أقيم في ملعب شيخا ولد بيديا، وسط العاصمة الموريتانية، نواكشوط: "يجب الاعتراف بأن لجميع رؤساء موريتانيا السابقين إسهامهم في إقامة الدولة.. فكل واحد من هؤلاء وضع لبنة لتشييد هذا الصرح، وأعني به إقامة دولة قوية تسعد مواطنيها وتدافع عن حوزتها".

واعتبر ولد الغزواني أن "الآراء قد تختلف والرؤى قد تتشعب حول تقييم مراحل نشوء الدولة"، إلا أنه شخصيا يقدر وطنية كل من حكموا البلاد في الفترات السابقة.

وشدد ولد الغزواني على أنه من باب الإنصاف "أقول بكل موضوعية إن العشرية الأخيرة تميزت بفضل الروح الوطنية والرؤية الاستراتيجية لفخامة الأخ الرئيس محمد ولد عبد العزيز"... "هذه العشرية تميزت بإنجازات كبيرة تجلت من بين أمور كبرى في توطيد أركان الدولة وترسيخ الديمقراطية وتعزيز الوحدة، وأخذ مكانة بين الأمم، فضلا عن نهضة اقتصادية شاملة شكلت نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرتنا التنموية".

وحضر حفل ترشيح ولد الغزواني رئيس الوزراء الموريتاني، محمد سالم ولد البشير، وأعضاء من الحكومة، كما حضرت زوجة الرئيس الموريتاني، وبرلمانيون وناشطون وسياسيون وحشود من المواطنين.

المصدر: وسائل إعلام موريتانية