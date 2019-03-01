الأمن الجزائري يعتقل 45 متظاهرا ضد ترشح بوتفليقة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، اليوم الجمعة توقيف 45 شخصا شاركوا في مظاهرات مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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وقال الأمن الجزائري في بيان إن المعتقلين أوقفوا لارتكابهم أعمال عنف وتخريب تضمنت حرق سيارة ومصارف بنكية قرب فندق الجزائر الدولي في العاصمة.

كما سجل الأمن الجزائري إصابة 56 من عناصر الشرطة و7 متظاهرين، خلال مظاهرات الجمعة.

أفادت وسائل إعلام جزائرية بوفاة رجل مسن نتيجة التدافع بين المتظاهرين أمام القصر الرئاسي في العاصمة.

وتخللت المظاهرات في العاصمة الجزائرية اشتباكات بين المحتجين وعناصر الشرطة بالقرب من القصر الرئاسي، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين.

وخرج الآلاف من الجزائريين في تظاهرات في العاصمة ومدن أخرى للتعبير عن رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل المقبل.

المصدر: وكالات