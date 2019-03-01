رويترز: السعودية تستعد لإحالة الناشطات المعتقلات إلى القضاء لمحاكمتهن

أعلنت النيابة العامة السعودية أنها انتهت من التحقيقات مع المتهمين بـ "نشاط منسق للنيل من أمن واستقرار المملكة" وستحيلهم إلى المحكمة المختصة.

وجاء في بيان للنيابة العامة، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الجمعة، أن "النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها وهي حاليا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

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ولم تكشف النيابة العامة عن مزيد من التفاصيل حول المتهمين في القضية، لكنها أشارت إلى أن بيانها يأتي "إلحاقا للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17/ 9/ 1439هـ (1 يونيو 2018) بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية".

وحسب وكالة "رويترز"، فإن البيان الصادر في يونيو 2018 متعلق باعتقال ناشطات حقوقيات وجهت لهن تهمة ممارسة نشاط يهدد أمن الدولة.

المصدر: واس، رويترز