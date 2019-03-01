 
مباشر

منظمة حظر الكيميائي تؤكد استخدام مواد سامة في دوما السورية

أخبار العالم العربي

منظمة حظر الكيميائي تؤكد استخدام مواد سامة في دوما السورية
AFP Evert-Jan Daniels / ANP
مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lj2w

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام مادة سامة في مدينة دوما السورية داخل منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وقالت المنظمة في تقريرها حول نتائج التحقيق في الغوطة، الذي نشرته اليوم الجمعة، إن مادة الكلور هي التي استخدمت على الأرجح أثناء الهجوم الكيميائي في دوما في أبريل عام 2018.

وذكرت المنظمة أنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل المعطيات والاستماع إلى شهود العيان، وأخذ العينات.

جدير بالذكر أن المعارضة السورية والدول الغربية اتهمت الجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما يوم 7 أبريل 2018.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عقب ذلك هجوما بالصواريخ على الأراضي السورية لـ "معاقبة" دمشق.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مغامرات ترامب وكيم في فيتنـام.. هذه أبرز المواقف الطريفة في القمة