مراسلنا: الفصائل المسلحة تستهدف أحياء في حلب ومحطة محردة الكهربائية في ريف حماة
Reuters
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أفاد مراسلنا في سوريا، باستهداف فصائل مسلحة، أحياء في مدينة حلب ومحطة محردة الكهربائية في ريف حماة بقذائف صاروخية والهاون.
وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف على "محردة" وقرية "تل بزام"، واستهدفت نقاطا في اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي.
#عاجل || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) 1 марта 2019 г.
مراسل سانا: التنظيمات الإرهابية بريف حماة الشمالي تعتدي على مدينة محردة وبلدات المحروسة وناعور شطحة بمنطقة سهل الغاب في ريف #حماة.. ووحدات الجيش ترد وتستهدف مصادر إطلاق القذائف وأماكن انتشار المجموعات الإرهابية في اللطامنة وكفرزيتا ومحيط مورك.
ولم ترد أنباء بسقوط ضحايا جراء القصف.
المصدر: RT + وكالات
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