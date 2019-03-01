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مراسلنا: الفصائل المسلحة تستهدف أحياء في حلب ومحطة محردة الكهربائية في ريف حماة

أخبار العالم العربي

مراسلنا: الفصائل المسلحة تستهدف أحياء في حلب ومحطة محردة الكهربائية في ريف حماة
Reuters
(صورة أرشيفية)
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أفاد مراسلنا في سوريا، باستهداف فصائل مسلحة، أحياء في مدينة حلب ومحطة محردة الكهربائية في ريف حماة بقذائف صاروخية والهاون.

وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف على "محردة" وقرية "تل بزام"، واستهدفت نقاطا في اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي.

ولم ترد أنباء بسقوط ضحايا جراء القصف.

المصدر: RT + وكالات

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