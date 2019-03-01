تداول صورة لصلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث محطة مصر الكارثي!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمجموعة من المصلين يؤدون صلاة الغائب داخل محطة مصر التي شهدت حادثا كارثيا يوم الأربعاء الماضي.

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وقال النشطاء إن صورة المصلين أثناء صلاة الجمعة، تؤكد أن صلاة الغائب تمت عقب صلاة الجمعة، على أرواح ضحايا الحادث الذي سقط فيه 22 قتيلا و43 مصابا.

فيما يرى بعض النشطاء، أن هذه الصورة قديمة وليس لها علاقة بصلاة الغائب لأن هذه الصلاة ليس بها سجود، ولكنه في كل الأحوال هذه المشاهد تعبر عن تكاتف المصريين في الشدائد، وأن المشهد يأسر القلوب سواء كان صحيحا أم لا.

وفي حقيقة الأمر، تعود الصورة إلى عام 2012، تحت عنوان:"صلاة الجمعة في محطة مترو الانفاق في مصر".

وشب حريق هائل داخل محطة مصر صباح الأربعاء الماضي، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 ما أدى لخروجه عن القضبان، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.

المصدر: RT